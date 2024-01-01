Запрет на экспорт риса из России продлили еще на полгода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России продлили запрет экспорта риса и рисовой крупы еще на полгода — до 30 июня 2024 года.



Запрет не распространяется на поставки в государства — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию, а еще за рубеж для оказания гуманитарной помощи. Также запрет не распространяется на международные транзитные перевозки.

Запрет ввели 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей. С тех пор запрет неоднократно продлевали.

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Маргарита Головатенко