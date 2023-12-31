Большинство жителей новых регионов стали обладателями паспортов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти 90% граждан, проживающих в новых регионах, получили российские паспорта. Такое заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В уходящем году наши сотрудники в сфере миграции выдали российские паспорта уже почти 90% жителей в новых субъектах России. В новом году органы внутренних дел продолжат свою работы с нашими новыми согражданами, — сказано в посте ее telegram-канала.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Волк также подчеркнула, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях были открыты более 100 подразделений по вопросам миграции. На случай, если у гражданина нет возможности самостоятельно приехать в подразделение, предусмотрены выездные мобильные группы, пункты и офисы.



Напомним, 30 сентября 2022 года в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.



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Галия Гарифуллина