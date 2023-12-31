В Казани новогодние мероприятия состоятся согласно плану

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

31 декабря в Казани состоятся запланированные новогодние мероприятия. Горожане смогут принять участие в празднованиях в парке «Черное озеро» и у Центра семьи «Казан».

Во многих российских регионах новогодние концерты и салюты были отменены в знак поддержки жителей Белгородской области, пострадавших после обстрела ВСУ, пишут «Ведомости».

Так, в Санкт-Петербурге не состоится концерт на Дворцовой площади в ночь на 1 января. В Воронеже отказались от торжественного открытия елки на центральной площади. Праздничные концерты не пройдут по всей области. В Курске сегодня вечером будет отключена подсветка административных зданий и подведомственных учреждений. Не будет ночных гуляний в подмосковном городском округе Коломна. Их отменили и в Вологде, где не состоятся также концерт на центральной площади в ночь 31 декабря и мероприятия на Кремлевской площади 1 и 2 января. В Суздале решили отказаться от новогоднего салюта. Решение отменить праздничные мероприятия или фейерверки приняли также власти Липецка, Пензы, Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и даже Великого Устюга.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани праздничная программа состоится. В парке «Черное озеро» сегодня с 18:00 началось мероприятие, в рамках которого пройдут показ советских фильмов, музыкальный концерт и выступления аниматоров. У Центра семьи «Казан» новогодние гулянья пройдут с 21:00.

Из-за особого противопожарного режима в столице Татарстана в новогоднюю ночь не будет салюта на главных праздничных площадках. Горожане могут запустить его самостоятельно на четырех специальных площадках.

Напомним, Белгород был атакован вчера. Изначально сообщалось, что из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка. К сегодняшнему дню стало известно, что число жертв достигло 24 человек. Еще 109 пострадавших остаются в больницах города, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

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Галия Гарифуллина