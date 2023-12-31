В Татарстане продолжат выдавать контрактникам на СВО по 305 тысяч рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Татарстане продолжат единовременно выплачивать 305 тысяч рублей военным, заключившим после 31 декабря 2023 года контракт с Вооруженными силами России на участие в специальной военной операции РФ на Украине (СВО), следует из текста указа, подписанного раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



Выплаты могут получать призванные на военную службу по частичной мобилизации в ВС России с территории Татарстана; проходящие военную службу по призыву в воинских частях Минобороны РФ, дислоцированных в РТ; призывники в воинских частях Минобороны или в рамках частичной мобилизации, решившие заключать контракт по результатам работы, проведенной Военным комиссариатом Татарстана или пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 12 683 ребенка — это дети участников спецоперации — могут воспользоваться единовременной выплатой в размере 20 тысяч рублей. Речь идет о детях участников спецоперации.

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Маргарита Головатенко