Крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию в 2023 году стала Латвия

Фото: realnoevremya.ru

С января по сентябрь 203 года больше всего игристого вина Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источники с открытыми данными.

Так, импорт игристого вина из Латвии за первые девять месяцев прошлого года составил $105,43 миллиона (годом ранее показатель был на уровне $79,99 млн).

На втором месте оказалась Италия, поставившая вина на $55,4 миллиона (против $43,36 миллиона годом ранее). Топ-3 замыкает Литва, которая поставила в Россию напитка на $42,69 млн (год назад показатель был ниже почти в два раза — $23,03 млн).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В десятку лидеров также вошли еще несколько стран Европы и ближнего зарубежья. Так, на 4-м месте оказалась Польша ($8,65 млн), на 5-м — Испания ($2,98 млн). Шестое место заняла Франция ($2,78 млн), на седьмом расположилась Грузия ($1,91 млн), за ней идет Армения ($0,98 млн), на девятом месте — Азербайджан ($0,84 млн) и замыкает топ-10 Германия ($0,45 млн).

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий повышение ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. Акцизы на вино и шампанское вырастут примерно втрое в следующем году.



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Илина Хакимова