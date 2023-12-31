Виктория Абрамченко поздравила россиян с наступающим Новым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко пожелала гражданам крепкого здоровья, самореализации, чудес и исполнения всех желаний в наступающем 2024 году.

— Всем россиянам, конечно, я хочу пожелать, крепкого здоровья. Здоровье — это самое главное, это база. Последние годы показали, что ожидание какой-нибудь новой пандемии, конечно, выводит из строя очень сильно. Поэтому, пусть все будут здоровы — это первое, — цитирует ее «РИА Новости».

Пожелала вице-премьер и «самореализации, становиться лучшей версией самого себя».

— Ну и конечно, чтобы все задуманное, все позитивные мечты сбылись. У старшего поколения свои, у активной части населения — другие, но пусть у каждого сбудутся сокровенные мечты. А у детей пусть случится настоящее рождественское чудо, — сказала Абрамченко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Татарстан входит в топ-5 рейтинга новогодней активности регионов России в соцсетях — из республики отправляется 4,5% от всех поздравлений, число которых в стране 31 декабря достигает почти 5 миллионов.



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Максим Кокунин