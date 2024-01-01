ТАИФ — Азату Бикмурзину: «Примите самые теплые и искренние поздравления»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

1 января исполняется 55 лет директору нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» Азату Бикмурзину. По этому поводу от себя лично и от всего коллектива его поздравил председатель Совета директоров головной компании Группы ТАИФ Рустем Сультеев.

«Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения! Ваша жизнь тесно связана с нефтехимической и нефтяной отраслью. Вы прошли славный путь от аппаратчика пиролиза до директора. Ваша трудовая биография является примером для молодых людей, мечтающих о профессиональных вершинах.

Опытный и мудрый руководитель, умеющий находить компромиссные решения даже в самых сложных ситуациях, человек активный, волевой, ориентирующийся в реалиях времени, и настоящий патриот, заботящийся о процветании родной земли, вы пользуетесь колоссальным авторитетом и уважением в профессиональном сообществе Республики Татарстан и Российской Федерации!

В день вашего юбилея позвольте поблагодарить вас, Азат Шаукатович, за профессиональную компетентность и активную жизненную позицию, за те невероятные усилия, которые вы прилагаете для динамичного развития вверенной вам компании, для роста экономики Татарстана и России, улучшения условий жизни всех россиян!

От всей души желаем вам счастья и благополучия, крепкого здоровья и активного долголетия, позитивного настроя во всем, неиссякаемого источника энергии и сил для новых созидательных успехов и неизменной удачи во всех ваших добрых делах и начинаниях! Мира, добра и процветания вам и вашим близким!» — говорится в поздравлении.