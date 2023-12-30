Впервые в Росавиации выдали сертификаты летной годности дронам

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Росавиации впервые в истории российской гражданской авиации выдали сертификаты летной годности для дронов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Документы получены на два сельскохозяйственных дрона — им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сертификаты были выданы «беспилотным гражданским воздушным судам (БВС) массой более 30 кг». Документ необходим для подтверждения права беспилотника находиться в воздушном пространстве.

— Выдача сертификата летной годности — это допуск для выполнения полетов конкретному, единичному экземпляру, по которому производитель получает документ, — уточняется в сообщении.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В пресс-службе обратили внимание, что «на дроны массой менее 30 кг получение сертификатов летной годности по российскому законодательству не требуется».

— В выдаче сертификата летной годности для единичных экземпляров задействовано всего три участника — это заявитель, который сам сделал этот БВС, организация, которая выписывает ему акт оценки (она оценивает изделие, которое принес производитель, по всем Федеральным авиационным правилам), и Росавиация, которая проверяет все документы на соответствие и выдает сертификат. Это очень понятный и прозрачный процесс, — объяснил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

В октябре сообщалось, что ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт» (ЦАГИ) и некоммерческая организация «Центр Аэронет» разработали проект нового ГОСТа по обучению операторов гражданских беспилотников массой до 30 килограммов.

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Илина Хакимова