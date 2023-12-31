В России разработают специальные условия для дистанционной продажи пиротехники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России разрабатывают специальные условия для дистанционной продажи некоторых видов пиротехники, сообщает ТАСС.



Разработкой занимается МЧС России совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минцифры России, а еще с Роспотребнадзором.

При продаже пиротехники за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Административный штраф для предпринимателей без образования юридического лица составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Продажа пиротехники по закону запрещена детям до 16 лет, в том числе это касается реализации через интернет-магазины. Однако такие нарушения регулярно устанавливают, особенно в канун новогодних праздников.

В декабре татарстанские сотрудники Государственного пожарного надзора начали проверять торговые павильоны в городах и районах республики. В Татарстане создано почти 800 площадок для запуска пиротехники.



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Маргарита Головатенко