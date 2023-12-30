В Татарстане изменили состав экспортного совета
Состав экспортного совета Татарстана изменен, такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Так, в совете теперь состоят (по согласованию):
- директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев;
- вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике АО «Российский экспортный центр» Роман Генкель;
- региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель;
- директор по развитию регионального бизнеса «Российского экспортного центра» Андрей Зайцев;
- министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин;
- гендиректор КВЗ Николай Яковлев.
Кабмин Татарстана утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта в республике до 2030 года. Цель стратегии — создание условий для увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта, а также экспорта услуг организаций в 2030 году на 70% по отношению к 2020 году. Стратегия призвана решить ряд задач в сфере внешнеэкономический деятельности Татарстана.
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