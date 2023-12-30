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В Татарстане изменили состав экспортного совета

09:59, 30.12.2023
В Татарстане изменили состав экспортного совета
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Состав экспортного совета Татарстана изменен, такой указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Так, в совете теперь состоят (по согласованию):

  • директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев;
  • вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике АО «Российский экспортный центр» Роман Генкель;
  • региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра Роман Генкель;
  • директор по развитию регионального бизнеса «Российского экспортного центра» Андрей Зайцев;
  • министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин;
  • гендиректор КВЗ Николай Яковлев.

Кабмин Татарстана утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта в республике до 2030 года. Цель стратегии — создание условий для увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта, а также экспорта услуг организаций в 2030 году на 70% по отношению к 2020 году. Стратегия призвана решить ряд задач в сфере внешнеэкономический деятельности Татарстана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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