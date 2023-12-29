Курсирование поездов между Казанью и Шеморданом продлили до середины июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Курсирование дополнительных пригородных поездов сообщением Казань — Шемордан — Казань продлили до 14 июня. Об этом сообщили в АО «Содружество».

Поезд №6436 сообщением Казань — Шемордан будет отправляться со станции Казань в 14:58. В Шемордане он будет в 16:53. В обратном направлении поезд №6439 отправится со станции Шемордан в 17:12, в Казань он прибудет в 19:12.

В связи с продлением курсирования данных поездов с 5 января по 14 июня по пятницам выводятся из расписания пригородные поезда №6404 сообщением Казань — Арск и №6407 сообщением Арск — Казань.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, дополнительные поезда сообщением Казань — Шемордан — Казань назначили в конце октября. Ожидалось, что они будут курсировать до конца этого года.

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Айрат Назипов