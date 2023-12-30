Аналитик: в 2024 году инфляция в России будет равна 5—5,5%

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

По итогам следующего года инфляция в России составит 5—5,5%. Об этом сообщает руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

По его словам, цель Центрального Банка России по инфляции — 4% по итогам 2024 года и ее поддержание. Прогноз Петроневича более пессимистичен.

— Достижение инфляции в 4—4,5% по итогам 2024 года потребует скачкообразного замедления роста цен уже с самого начала года, для чего в настоящий момент нет предпосылок. Несмотря на тот факт, что пик месячных темпов инфляции будет пройден в январе 2024 года, инфляция в годовом выражении достигнет максимального уровня лишь во втором квартале, — цитирует эксперта «Газета.Ru».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказал Петроневич, если темп роста цен в начале года не начнет замедляться и влияние проинфляционных факторов не снизится, то возможно повышение ключевой ставки с самого первого заседания регулятора в 2024 году. Оно состоится 16 февраля.

— В значительно большей степени важна предсказуемость уровня инфляции, нежели ее уровень — до тех пор, пока он остается в рамках 6—8%. Ориентир в 4—4,5% не должен выступать самоцелью. Если для замедления месячных темпов инфляции потребуется вся первая половина 2024 года — это не принесет непоправимого ущерба для российской экономики, — отметил Петроневич.

Инфляция — это нормальный для экономики процесс, с которым нет необходимости бороться, рассказал на онлайн-конференции «Реального времени» председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков. Подробнее о том, что будет с ключевой ставкой в следующем году, есть ли риск перегрева на российском фондовом рынке и возможно ли создать единую торговую площадку для объединения БРИКС, — в нашем материале.

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Галия Гарифуллина