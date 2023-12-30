Сегодня в Казани снег и до -7 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 30 декабря, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой, местами умеренный снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -5 до -7 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от 0 до -5°С, на севере — до -10°С.



Также в Казани ожидается восточный ветер порывами 4—9 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в новогоднюю ночь ожидается снег, в отдельных районах с метелью. Температуры воздуха опустятся до 14—19 градусов мороза.



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Татьяна Демина