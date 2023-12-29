Продажи смартфонов в Татарстане выросли на четверть за год

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МТС проанализировала рынок смартфонов в Татарстане и других регионах страны. По итогам 2023 года в республике было продано на 24% больше устройств, чем годом ранее. В целом по стране результаты продаж стали вторыми по выручке и количеству проданных смартфонов за последние пять лет.

В 2023 году по сравнению с предыдущим годом продажи смартфонов в Татарстане в штуках увеличились на 24% (в целом по России на 26%). Средняя цена смартфонов выросла на 4%, а в целом по России этот показатель снизился на 3% за счет высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей — за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30—40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).

По мнению аналитиков цифровой экосистемы МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ретейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Еще одна причина — стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции в Республике Татарстан. По итогам 2023 года их доля в штуках составила 76%, что на 9% больше, чем год назад. Самый высокий прирост по количеству проданных смартфонов показали Infinix и TECNO. Так, продажи бренда Infinix выросли в 4,5 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. Продажи TECNO выросли в 2,5 раза — за год бренд поднялся на четвертую позицию по продажам в штуках.

Среди самых популярных моделей в штуках по итогам 2023 года в Татарстане лидирует Redmi (Xiaomi) — на этот бренд приходится четыре устройства в топ-10 продаваемых моделей в регионе (в шт):