В Татарстане утвердили численность и состав коллегии Минлесхоза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил численность и состав коллегии Министерства лесного хозяйства республики. Ее возглавил глава ведомства Равиль Кузюров.

В состав коллегии Министерства лесного хозяйства Татарстана включили 13 человек. Заместителем ее председателя назначен замглавы Минлесхоза республики Ильгизар Гарипов.

Также в состав коллегии включили первого замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана — главного госинспектора республики в области охраны окружающей среды Ильнура Губайдуллина, замминистра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров, замглавы Минпромторга региона Иван Колчин и другие.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Министерство лесного хозяйства Татарстана занимается реализацией государственной политики, оказанием госуслуг и управлением госимуществом в сфере лесных отношений на территории республики. С 2018 года ведомство возглавляет Равиль Кузюров.

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Татьяна Демина