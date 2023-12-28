Большинство жителей Казани поддерживают у детей веру в Деда Мороза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани более чем три четверти опрошенных — 78% — сообщили, что поддерживают у своих детей веру в Деда Мороза, помогая им писать письма волшебника и тайно подбрасывая подарки под елку от его имени. Женщин среди таких родителей больше, чем мужчин — 76% и 71% соответственно, говорится в исследовании «Авито».

Каждый десятый казанец считает, что к Деду Морозу дети должны относиться просто как к вымышленному персонажу. Чаще всего такой позиции придерживаются мужчины — 14% против 9% женщин. Большинство горожан — 90% — уверены, что для детей вера в новогоднего волшебника важна.



Почти каждый десятый родитель из Казани — 9% — приглашают на Новый год аниматоров в образе Деда Мороза. Тех, кто решил не подпитывать веру детей в сказочного персонажа и не дарить подарки от его имени, больше — 12%.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти половине опрошенных казанцев — 46% — родители в их детстве клали под елку подарки от Деда Мороза. Чуть меньше — 45% — рассказывали ему стишок, стоя на табуретке. Письма, где говорилось о желаемом подарке, новогоднему волшебнику писали 39% респондентов.

Большинство жителей Казани в детстве верили, что Дед Мороз существует — это 78% опрошенных. Больше трети респондентов — 35% — считали, что он настоящий до 7 лет, а 17% были уверены в этом до 8—9 лет. Каждый десятый придерживался такого мнения до 10—11 лет, а 9% — до 12—13 лет.



Еще 9% респондентов из Казани заявили, что верят в Деда Мороза до сих пор. В основном об этом рассказывали горожане в возрасте от 45 до 54 лет.

Сообщили, что никогда не верили в Деда Мороза, 5% опрошенных. Таких казанцев оказалось больше всего в возрастной группе старше 65 лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше половины жителей Казани — 54% — заявили, что перестали считать Деда Мороза настоящим с возрастом. Четверть опрошенных признались, что их вера в этого персонажа иссякла после того, как они увидели, как папа или кто-то другой переодевается в костюм новогоднего волшебника.

Еще 5% респондентов рассказали, что тайну Деда Мороза им раскрыли родители или другие родственники. Также 15% признали, что узнали правду от друзей.

Напомним, Казань вошла в топ-10 городов с самыми высокими ценами на визит Деда Мороза. Стоимость превышает 2 тысячи рублей.



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Татьяна Демина