В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации культуры

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации культурной отрасли. Распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Стратегическое направление содержит шесть проектов. Например, один из них направлен на разработку единой цифровой среды для учета и анализа всех билетов на культурные мероприятия в России. Сервис поможет защитить зрителей от поддельных билетов и упростит процесс их возврата.

— Проект «Единый читательский билет» позволит свободно посещать все библиотеки страны и пользоваться их сервисами как офлайн, так и онлайн. В рамках инициатив «Цифровой культурный профиль» и «Интерактивные культурные помощники» предполагается направлять профессионалам и любителям искусства адресные предложения о предстоящих мероприятиях и получать обратную связь, — говорится на сайте кабмина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проекты «Культурный регион, типовое облачное решение» и «Домен «Культура» позволят внедрить технологии с использованием искусственного интеллекта, разработать цифровые сервисы, автоматизировать операционные процессы, а также перевести информационные системы отрасли на единую цифровую платформу «ГосТех».

В октябре сообщалось о планах правительства выделить на поддержку ИИ-индустрии около 1,2 млрд рублей. Помощь в этом году должны получить не менее 16 компаний.

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Айрат Назипов