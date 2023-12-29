«Территория технологического развития»: подведены итоги детского конкурса художественного творчества

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта taif.ru

По традиции под Новый год компании Группы ТАИФ подводят итоги конкурса художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы. На этот раз конкурс был посвящен теме: «ТАИФ — территория технологического развития».

Несмотря на сложность задания, на участие в двух номинациях — «рисунок» и «декоративное и прикладное искусство» — в трех возрастных категориях было подано 563 заявки.

коллаж/realnoevremya.ru

«Членам жюри предстояло выбрать лучшие, что было весьма непростой задачей. Все рисунки и поделки были сделаны с душой», — отмечают организаторы конкурса.

В итоге победителями и призерами в номинациях и возрастных группах были признаны 42 участника. Каждому вручили дипломы и призы. Но без внимания не остался ни один конкурсант. Каждый получил диплом участника и подарок. В том числе и оригинальный календарь на предстоящий год, созданный на основе рисунков — победителей конкурса.