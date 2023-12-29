«Территория технологического развития»: подведены итоги детского конкурса художественного творчества
По традиции под Новый год компании Группы ТАИФ подводят итоги конкурса художественного творчества среди детей сотрудников компаний Группы. На этот раз конкурс был посвящен теме: «ТАИФ — территория технологического развития».
Несмотря на сложность задания, на участие в двух номинациях — «рисунок» и «декоративное и прикладное искусство» — в трех возрастных категориях было подано 563 заявки.
«Членам жюри предстояло выбрать лучшие, что было весьма непростой задачей. Все рисунки и поделки были сделаны с душой», — отмечают организаторы конкурса.
В итоге победителями и призерами в номинациях и возрастных группах были признаны 42 участника. Каждому вручили дипломы и призы. Но без внимания не остался ни один конкурсант. Каждый получил диплом участника и подарок. В том числе и оригинальный календарь на предстоящий год, созданный на основе рисунков — победителей конкурса.ОбществоКультура Татарстан
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