«Эксперт РА» повысил рейтинг Ак Барс Банка до уровня ESG-III(b) и изменил прогноз на стабильный
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ESG Ак Барс Банка до уровня ESG-III(b), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ESG-III(с) с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено разработкой методологии оценки ESG-рисков заемщиков, присвоением ESG-скоринга заемщикам в соответствии с основным видом деятельности, внедрением процедуры оценки базовых репутационных и экологических аспектов клиентов и поставщиков.
Агентство позитивно оценило работу банка по совершенствованию цепочки поставок (реализован механизм тестирования поставщиков по ESG-критериям, утверждена политика ответственных закупок), а также повышение информационной прозрачности в рамках рейтингового процесса. Кроме того, отмечается расширение участия банка в социальных и благотворительных проектах, что позитивно повлияло на улучшение оценки за взаимодействие с обществом.
Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление). Агентство отмечает умеренно негативное влияние блока E на уровень рейтинга. Банк совместно с консультантами разработал методологию оценки ESG-рисков клиентов, в соответствии с которой он на регулярной основе классифицирует кредитный и гарантийный портфель, присваивая ESG-балл заемщику и принципалу в соответствии с отраслью его основного вида деятельности.
Блок Social оказывает умеренно позитивное влияние на уровень рейтинга. Банк поддерживает объекты социальной инфраструктуры, имеет богатый опыт взаимодействия с коренными народами (единственный банк с приложениями, обучением и услугами на татарском языке, исламская ипотека, финансирование национальных татарских праздников и т.п.), а также активно принимает участие в благотворительных проектах, оказывая тем самым благоприятное влияние на социум.
Блок Governance оказывает нейтральное влияние на рейтинг. В сентябре 2022 года в банке была разработана и утверждена отдельная ESG-стратегия на период 2022—2026 гг., синхронизированная с общей стратегией развития банка. ESG-стратегия содержит основные задачи по каждому из трех блоков с перечнем конкретных мероприятий по повышению вовлеченности в ESG-повестку.
Содействие повышению эффективности деятельности банка в долгосрочной перспективе и контроль за выполнением стратегии возложены на Комитет по стратегии при Совете директоров. В 2023 году банк продолжил работу по совершенствованию цепочки поставок: разработана политика ответственных закупок, реализован механизм тестирования поставщиков по ESG-критериям.
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
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