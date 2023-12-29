В еще одном американском штате запретили Дональду Трампу участвовать в местных выборах

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

Экс-президента США Дональда Трампа не допустят до участия в предварительных выборах республиканцев в американском штате Мэн. Об этом заявила госсекретарь штата Шенна Белоуз, передает телеканал CNN.

— Это решение далось мне нелегко <...> Демократия священна… Я осознаю, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к избирательным бюллетеням на основании 3-го раздела 14-й поправки. Однако я также осознаю, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в восстании, — говорится в заявлении.



Согласно указанной поправке, по американскому законодательству ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, совершив присягу, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».

По словам Белоуз, в своем решении она приняла во внимание представленные доказательства того, что штурм Капитолия 6 января 2021 года якобы произошел «с ведома, по указанию и при поддержке» Трампа.

Ранее Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента Америки в 2024 году. В ноябре суд в Колорадо вынес вердикт, позволяющий Трампу «оставаться в первичных избирательных бюллетенях штата», несмотря на его роль в штурме Капитолия. Суд в Мичигане в том же месяце постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства.

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Илина Хакимова