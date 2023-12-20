В одном из американских штатов суд запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

Верховный суд американского штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента Америки в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявили судьи, решение объясняется 14-й поправкой к конституции США, запрещающей участникам мятежа занимать высшие государственные должности.



Из семерых судей Верховного суда Колорадо поддержали запрет четверо, трое высказались против. Как уточняет телеканал, приговор в отношении Трампа действителен только на территории штата.

До 4 января бывший американский лидер имеет право подать апелляцию в Верховный суд США. До этого момента вердикт не вступит в силу.



Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг уже выступил с заявлением, что решение суда в Колорадо — ошибочно. По его словам, он планирует незамедлительно его обжаловать.

Напомним, в ноябре суд в штате Колорадо вынес вердикт, позволяющий Трампу «оставаться в первичных избирательных бюллетенях штата», несмотря на его роль в штурме Капитолия. Суд в Мичигане в том же месяце постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства.

Дональд Трамп уверен, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.

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Илина Хакимова