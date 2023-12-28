Глава ВС Нидерландов призвал быть готовыми к вооруженному конфликту с Россией

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен заявил об угрозе военного конфликта с Россией. Он призвал власти страны ежегодно набирать по 2—3 тысячи добровольцев для такого сценария.

— Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому, — цитирует его De Telegraaf.

Он также посоветовал жителям страны сделать запасы пищи и питьевой воды на случай ЧС.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, на парламентских выборах в Нидерландах победила «Партия свободы» (PVV). Ее глава Геерт Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Еще он известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты.

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Айрат Назипов