На ремонт казанских тротуаров и внутриквартальных проездов выделят еще 800 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров выделят 800 млн рублей. Работы профинансируют из бюджета Татарстана.

Всего нужно отремонтировать 20,598 км дорог. Работы необходимо закончить до 22 ноября 2024 года. От подрядчика ждут гарантий на выполненные работы. Срок варьируется от 2 до 8 лет в зависимости от типа покрытия дороги.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Заявки на участие в тендере принимаются до 12 января.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вчера сообщалось, что на ремонт казанских дорог из республиканского бюджета выделят 576,7 млн рублей. За указанную сумму подрядчику нужно суммарно отремонтировать 2,2 километра в четырех районах города.



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Айрат Назипов