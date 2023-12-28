«Нефтехимик» и питерское «Динамо» обменялись игроками

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МХЛ/YouTube.com

ХК «Нефтехимик» и «Динамо» из Санкт-Петербурга обменялись игроками. В нижнекамский клуб на правах аренды перешел нападающий Никита Буруянов. В обратном направлении уехал вратарь Ярослав Озолин.

За свою карьеру 21-летний новичок «волков» провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал семь (5+2) очков. В этом сезоне Буруянов большую часть времени провел в ВХЛ, где в 38 матчах отметился 26 (13+13) баллами за результативность.

Первую шайбу в КХЛ хоккеист забросил в своем дебютном матче за московское «Динамо». Форвард нанес результативный бросок в матче с ХК «Сочи».

Напомним, «Нефтехимик» подписал вратаря магнитогорского «Металлурга» Артема Загидулина. Голкипер заключил контракт с «волками» до конца этого сезона.

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Айрат Назипов