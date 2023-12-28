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Российские регионы получат свыше 6 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году

19:59, 28.12.2023
Российские регионы получат свыше 6 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Порядка 6,2 млрд рублей получат 85 российских регионов на развитие туризма в 2024 году. Татарстан вошел в число лидеров по объему единой субсидии, сообщает Минэкономразвития России.

Приоритет при распределении субсидии отдавался регионам с наибольшим номерным фондом. В первую пятерку таких регионов вошли Краснодарский край, Московская и Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Помимо Татарстана, в список лидеров по объему субсидии также попали Нижегородская область, Башкортостан, Карелия, Красноярский край, Крым, Приморский край, Самарская, Ярославская и Ленинградская области.

Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и проектирование туристического кода центров городов. Также с 2024 года в рамках единой субсидии станет возможным создание кемпингов и автокемпингов и возведение некапитальных причальных сооружений.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Напомним, Татарстану предоставят субсидии в размере 125,9 млн рублей. Деньги предназначены на развитие туризма в 2024 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан
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