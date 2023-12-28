Проект здания Буинского драмтеатра признали лучшим культурно-досуговым учреждением России и СНГ 2023 года

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru (Театр в Буинске)

Проект отреставрированного здания Буинского драматического театра занял первое место в федеральном конкурсе на лучший объект социальной инфраструктуры-2023. Его признали лучшим в категории «культурно-досуговое учреждение», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУП «Татинвестгражданпроект».

Второе место в номинации досталось московскому интерьеру культурно-досугового центра, а третье — дизайн-проекту читального зала детской библиотеки им. К.М. Станюковича (Нижний Новгород).

Казанская городская детская поликлиника №6 заняла третье место в номинации «Архитектурные решения» в категории медучреждений.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru (Театр в Буинске)

Всего на конкурс был подан 101 проект. Помимо татарстанских городов в нем приняли участие объекты из Южно-Сахалинска, Петрозаводска, Иркутска, Рязани, Воронежа, Уфы, Москвы, Белгорода, Надыма, Ярославля, Енисейска, Майкопа, Ленинградской области, Нижнего Новгорода.

В начале декабря в Буинске открыли здание Государственного драматического театра после реконструкции. Работы в нем проводились с начала апреля 2022 года. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.



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Айрат Назипов