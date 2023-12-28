Александр Радулов и Вадим Шипачев пропустят матч с «Металлургом»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес изменения в состав казанской команды на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». В заявку не включили Александра Радулова, Вадима Шипачева и Никиту Лямкина.
По решению наставника, хоккеистов заменят Всеволод Альметкин, Константин Лучевников и Артур Бровкин.
Состав казанской команды выглядит следующим образом:
- вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);
- Константин Лучевников — Митчелл Миллер, Станислав Галиев — Илья Сафонов (а) — Кирилл Петров;
- Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов (а), Дмитрий Кагарлицкий — Кирилл Семенов — Райли Барбер;
- Кирилл Адамчук — Даниил Журавлев, Артем Лукоянов (к) — Дмитрий Кателевский — Евгений Свечников;
- Всеволод Альметкин, Артур Бровкин — Артем Галимов — Никита Дыняк.
Поединок между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» состоится на льду «Татнефть Арены» в 19:00. В этом сезоне команды встретились в Магнитогорске — «барсы» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.
В прошлом матче «Ак Барс» в гостях проиграл «Сибири». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
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