Александр Радулов и Вадим Шипачев пропустят матч с «Металлургом»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов внес изменения в состав казанской команды на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». В заявку не включили Александра Радулова, Вадима Шипачева и Никиту Лямкина.

По решению наставника, хоккеистов заменят Всеволод Альметкин, Константин Лучевников и Артур Бровкин.

Состав казанской команды выглядит следующим образом:

вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);

Константин Лучевников — Митчелл Миллер, Станислав Галиев — Илья Сафонов (а) — Кирилл Петров;

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов (а), Дмитрий Кагарлицкий — Кирилл Семенов — Райли Барбер;

Кирилл Адамчук — Даниил Журавлев, Артем Лукоянов (к) — Дмитрий Кателевский — Евгений Свечников;

Всеволод Альметкин, Артур Бровкин — Артем Галимов — Никита Дыняк.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Поединок между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» состоится на льду «Татнефть Арены» в 19:00. В этом сезоне команды встретились в Магнитогорске — «барсы» потерпели разгромное поражение со счетом 0:3.

В прошлом матче «Ак Барс» в гостях проиграл «Сибири». Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов