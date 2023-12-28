На производстве гексена в Нижнекамске установили габаритное оборудование высотой с 18-этажный дом

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На строительной площадке гексена НКНХ появились две новые колонны выделения высотой 45 и 47 метров. Оборудование привезли в Нижнекамск из Воронежской области.



— Строительная площадка находится на территории действующего производства. Чтобы подвезти колонны к месту установки, была проделана работа ювелирной точности: колонны проезжали буквально в 15—20 сантиметрах от действующих эстакад, — делится руководитель проекта строительства промышленной установки по производству Гексен-1 Станислав Марьин.



В работах по монтажу габаритного оборудования — на самом сложном, ответственном этапе — были задействованы специалисты нижнекамской компании, имеющие большой опыт подобных работ по всей России. Для расположения новой установки рассматривалось несколько альтернативных площадок, однако было принято решение возвести ее внутри действующего завода, на месте раннее демонтированного производства.



Строительство установки гексена — компонента для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии — ведется по собственной технологии СИБУРа. Оборудование на производстве тоже в основном отечественное — более 90% произведено в России.

