Объем платежей по банковским картам в Татарстане вырос на 21% — до 620,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общая сумма безналичных платежей в Татарстане за девять месяцев 2023 года достигла 620,4 млрд рублей — показатель на 21% превышает аналогичный показатель 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ России.



Жители Татарстана платили картами в январе — сентябре 804,8 млн раз. Это на 10% больше, чем за девять месяцев в прошлом году.

Средняя сумма по оплате товаров и услуг банковскими картами за этот период составила 771 рубль. В среднем снимали с карты 19,2 тыс. рублей.

— Снимать наличные в Татарстане стали реже. Число таких операций снизилось на 10%. Всего за девять месяцев 2023 года держатели карт снимали наличные 33,5 млн раз, — отмечает управляющий отделением Марат Шарифуллин.

На начало октября 2023 года в Татарстане насчитывалось 12 млн платежных банковских карт. За год их количество выросло на 14%. В среднем на одного татарстанца приходится по три платежных банковских карты.



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Маргарита Головатенко