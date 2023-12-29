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Сегодня в Казани снег и до -6 градусов

06:30, 29.12.2023
Сегодня в Казани снег и до -6 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 29 декабря, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -4 до -6 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -4 до -9°С.

Также в Казани ожидается юго-западный ветер с порывами 6—11 м/с, местами — до 13 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в выходные, 30 и 31 декабря, в Татарстане прогнозируется снег, в том числе мокрый. В южных районах республики возможен дождь. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
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