В феврале ожидается переиздание дополненной книги «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

В издательстве Individuum выпустят дополненную книгу Роберта Гараева «Слово пацана», которая стала основой сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Как сообщили в пресс-службе издательства, приобрести ее можно будет в феврале 2024 года.

В переиздание войдут послесловие автора и дополнительные фотографии участников казанских группировок в 1970—1990-е. Кроме того, в книге появится словарь, поясняющий значения слов «чушпан», «мотаться», «асфальтные войны» и так далее. Дополненное издание выйдет в новой обложке.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книга «Слова пацана» в издании 2020 года вновь появилась в продаже 26 декабря. До этого все экземпляры были раскуплены после выхода сериала Жоры Крыжовникова. К концу года был издан дополнительный тираж 46 тысяч экземпляров. В январе Individuum планирует дополнительно напечатать еще 20 тысяч экземпляров.

Напомним, в декабре 2020 года независимое московское книжное издательство Individuum выпустило книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Она вошла в число самых популярных в нон-фикшн сегменте на «Литрес» в 2023 году. С 9 ноября по 9 декабря спрос на книгу Гараева увеличился в 70 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью произведение пользовалось в период с 3 по 9 декабря: на эти семь дней пришлось 65% от общего количества проданных за месяц экземпляров.



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Галия Гарифуллина