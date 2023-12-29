Обновляют ремонт перед Новым годом почти треть россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ремонтом перед 31 декабря занимаются почти 29% жителей России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Чаще всего в конце года опрошенные предпочитают приобретать новую мебель и бытовую технику, а также менять отделку жилья. Кроме того, респонденты занимаются косметическим ремонтом, ставят новые окна и двери. Однако 29% участников исследования к празднику не успевают закончить все запланированные работы.



Более чем половине россиян ремонт обошелся в сумму от 170 до 200 тыс. рублей. Каждый пятый — 21% — потратил до 50 тыс. Подавляющее большинство — 70% — отметили, что планировали потратить большее количество средств.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ремонт в предпраздничный период опрошенные объясняют тем, что в течение года делать его некогда. Также причиной стало желание начинать год с «чистого листа».

Напомним, увеличивали площадь своего дома в текущем году 46% жителей России. Расходы на строительные работы составили от 100 до 500 тыс. рублей у каждого пятого респондента — 18%. От 500 тыс. до одного млн потратили 16% участников исследования. Необходимая для расширения жилплощади сумма превысила 15 млн у 10% граждан.

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Галия Гарифуллина