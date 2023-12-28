Оборот заведений общепита Татарстана увеличился на 16,1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — ноября 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане превысил 61 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 16,1%.

По темпу роста оборота заведений общепита Татарстан в Приволжском федеральном округе по итогам 11 месяцев занял 4-е место. Республику опередили Нижегородская область (+29% по сравнению с январе — ноябрем 2022 года), Башкортостан (+23%) и Самарская область (+19,9%).

Минимальный среди 14 регионов ПФО рост оборота баров, кафе и ресторанов зарегистрировали в Оренбургской области — на 0,9%. За январь — ноябрь 2023 года они заработали 18 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В абсолютном выражении Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по обороту баров, кафе и ресторанов. Следом идут Самарская область (42,98 млрд рублей), Нижегородская область (почти 40,2 млрд), Башкортостан (почти 37,2 млрд) и Пермский край (33,4 млрд).

Минимальный среди 14 регионов ПФО оборот заведений общепита зарегистрировали в Мордовии. За январь — ноябрь 2023 года он составил 6 млрд рублей, следует из данных Росстата.

В целом в Приволжском федеральном округе оборот баров, кафе и ресторанов за 11 месяцев 2023 года составил почти 331,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14,7%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — октябрь 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане оценивался в 55 млрд рублей. Он оказался на 17,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022-го.



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Татьяна Демина