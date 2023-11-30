Оборот заведений общепита в Татарстане достиг 55 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — октября 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 55 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 17,2%, следует из данных Росстата.

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам десяти месяцев стал лидером по обороту заведений общепита. На втором месте Самарская область (38,8 млрд рублей), на третьем — Нижегородская область (34 млрд), на четвертом — Башкортостан (32,7 млрд), а топ-5 замыкает Пермский край (30,2 млрд).

По темпам роста оборота баров, кафе и ресторанов Татарстан в ПФО обогнали три региона. Это Башкортостан (+22,5%), Нижегородская (+21,5%) и Самарская (+20,5%) области.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе оборот баров, кафе и ресторанов за январь — октябрь 2023 года составил 295,68 млрд рублей. Он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2%

Напомним, по итогам января — сентября 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана оценивался в 48,8 млрд рублей. Это на 18,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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Татьяна Демина