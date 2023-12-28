В Татарстане профинансировали импортозамещающие производства комплектующих для стиральных машин и напольных покрытий

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ИВФ РТ

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ) и федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировали импортозамещающие производства комплектующих для стиральных машин и напольных покрытий в особой экономической зоне «Алабуга».

Так, производитель штампованных изделий для бытовой техники на полученные средства ИВФ РТ и ФРП планирует увеличить производственные мощности до 850 тыс. деталей в год. Общие инвестиции — 200 млн рублей, из которых 142,2 млн рублей — заем ФРП и 15,8 млн рублей — ИВФ РТ. Предприятие специализируется на производстве штампованных деталей из листового металла для легковых и грузопассажирских автомобилей, а также корпусных деталей для бытовой техники.

— Поддержка предприятия по производству штампованных деталей — важный шаг в нашем стратегическом плане по импортозамещению. Инвестиции в проект обоснованы не только экономической выгодой для предприятия, но и стратегическим значением для республики и страны в целом. Поддерживая проекты, направленные на импортозамещение, мы способствуем укреплению национальной экономики, обеспечиваем независимость от зарубежных поставок и стимулируем инновационный рост в стране, — рассказал Марсель Курбанов, заместитель директора ИВФ РТ.



— После того как зарубежные производители покинули Россию, мы нацелились на увеличение мощностей производства. Однако это было невозможно в силу ограниченности ресурсов. На данный момент мы производим лицевые части техники, передние панели, а за счет финансирования и приобретения нового пресса мы увеличим номенклатуру, будем производить боковые панели, внутренние части, усилители и расширим производство, создадим новые рабочие места, увеличим производительность в 2,5 раза, до 850 тысяч деталей для бытовой техники в год, — сообщил Белек Куулар, директор департамента производства штампованных изделий.



Также в ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие импортозамещающего производства напольных покрытий. Инвестиции составили 172 млн рублей, из них 29,4 млн рублей — заем ФРП, 12,6 млн рублей предоставил ИВФ РТ. Компания планирует выпускать до 90 тысяч квадратных метров продукции в месяц, с планами по увеличению до 200 тысяч в месяц. Выпускаемые напольные покрытия совмещают преимущества паркета, линолеума и кафеля. Проект реализован в рамках стратегии импортозамещения для локализации производства в России из российской сырьевой базы.

Оборудование по производству напольных покрытий. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ИВФ РТ

— Проект компании получил одобрение экспертного совета Фонда развития промышленности. Данное производство является импортозамещающим и соответствует основным критериям отбора программ ФРП. Один из основных — наилучшая доступная технология. В рамках работы по проекту мы провели научно-технологическую, производственную и финансово-экономическую экспертизу. В результате было принято решение одобрить финансирование, и проект начал активно развиваться, — отметил Марсель Курбанов, заместитель директора ИВФ РТ.



— Наше производство запускалось как инвест-проект с нуля. В связи с тем, что государство активно помогает частному сектору экономики развивать производственный потенциал, было принято решение участвовать в программе Фонда развития промышленности. Уникальность нашей технологии заключается в экологичности производства, которое является полностью безотходным. Кроме того, продукт является хорошей альтернативой ламинату и керамограниту. При этом наше покрытие не боится влаги, является простым в укладке и дешевле аналогов, — прокомментировал Евгений Бельтюков, генеральный директор «Тексфлор».



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ИВФ РТ

В 2023 году в рамках реализации программ регионального Фонда развития промышленности в ИВФ РТ поступило 14 проектов на общую сумму инвестиций 1,7 млрд рублей, из них будет профинансировано девять проектов. Всего в рамках совместных программ с ФРП фонд профинансировал проекты на общую сумму 900 млн рублей, среди которых производство пластмассовых изделий, кабельно-проводниковой продукции, деталей для бытовой техники, автомобильных комплектующих и другие.



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