В Якутии пассажирский самолет приземлился вместо взлетно-посадочной полосы на реку

В Якутии самолет Ан-24 приземлился вместо взлетно-посадочной полосы на реку Колыма. Обошлось без пострадавших. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, сообщается в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— 28 декабря 2023 года в утреннее время воздушное судно Ан-24, выполнявшее пассажирский рейс по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск — Якутск, при заходе на посадку отклонилось от взлетно-посадочной полосы и произвело посадку на песчаную косу реки Колыма, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж и пассажиры самолеты не пострадали. Была проведена их эвакуация с реки. В Росавиации уточнили, что на борту самолета было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа.



По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки экипажа в пилотировании воздушного судна.



На место происшествия вылетели комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации, сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте ВМСУт СК России и руководство авиакомпании «Полярные авиалинии».



В октябре в Перми самолет рейса 5Н 583 из Санкт-Петербурга выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. На борту находилось 186 человек, из которых 14 дети, а также 6 членов экипажа. Обошлось без пострадавших.

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Илина Хакимова