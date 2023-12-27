В «Ак Барс» вернулся воспитанник клуба

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с воспитанником клуба Артемом Князевым. Договор с 22-летним защитником действует до конца сезона 2023/24.

В этом сезоне казанский воспитанник начинал в АХЛ в составе клуба «Манитоба Мус», за который он сыграл 20 матчей и отдал пять результативных передач. Всего в АХЛ Князев провел 141 матч, набрав 61 (12+49) очко при показателе полезности «-54».

До этого хоккеист выступал за «Ирбис» (2017—2018, 2020), «Шикутими Садженинс» (2018—2020, 2020—2021), «Барс» (2020), «Сан-Хосе Шаркс» (2021) и «Сан-Хосе Барракуда» (2021—2023). Князев является победителем Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2017 года и бронзовым призером Кубка Глинки/Гретцки 2018 года.

— Князев — молодой, но уже опытный защитник, воспитанник нашей системы, знакомый с требованиями команды. Он здорово катается, хорошо владеет шайбой и готов к быстрому хоккею. Мы рады возвращению Артемия и надеемся на плодотворное сотрудничество. Уверены, что переезд домой и большие цели помогут ему выйти на новый для себя уровень, — прокомментировал возвращение игрока генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Напомним, в казанский клуб перешел 27-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» Семен Кошелев. В то же время «барсов» покинул Дамир Жафяров.

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Айрат Назипов