Казанский психолог рассказал, как справиться с предновогодним стрессом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Справиться со стрессом, который многие испытывают из-за суеты перед Новым годом, могут помочь специальные техники, в том числе дыхательные, например «дыхание по квадрату». Об этом рассказал доцент Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов.

Еще одна техника, которая может помочь в стрессовых ситуациях, называется «5–4–3–2–1». Человеку необходимо назвать пять вещей, которые он видит рядом с собой, затем четыре звука, которые он слышит, три ощущения, испытываемые телом, два запаха, ощущаемые в воздухе, и один вкус, рассказал казанский психолог.

Он уточнил, что подобные техники не помогут справиться с серьезными психологическими проблемами. Они направлены на устранение симптомов стресса и призваны улучшить состояние, пишет медиапортал КФУ.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, психолог Альсина Газизова в рамках проекта «И что с этим делать» вместе с тактильным психологом, ведущей практикумов и автором телесно-ориентированных техник Дилярой Валеевой исследовала, как быть в стрессе и при этом быть в порядке, как самостоятельно снимать психоэмоциональное напряжение. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина