Рашид Рахимов рассказал о своих взглядах на тренерскую работу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, какое качество нужно иметь наставнику для достижения успешных результатов. По его мнению, тренер не должен демонстрировать игрокам свою неуверенность.

— Если команда видит какую‑то неуверенность в тренере, что ты неустойчив, то когда что‑то идет не так, это действует на команду. Очень важно быть самому готовым в этом плане, и команда должна видеть. Ты знаешь, что ты делаешь, и уверен в этом, ты уверен в команде и знаешь, что они могут. Эту уверенность ты должен передавать от себя, — сказал Рахимов в интервью «Матч ТВ».

«Рубин» закончил 2023 год на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе казанцев 28 очков. Столько же набрал ЦСКА, который расположился на восьмом месте. Следующий официальный матч «красно-зеленые» проведут 2 марта против «Краснодара» в гостях.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В последнем матче этого года подопечные Рашида Рахимова обыграли калининградскую «Балтику». Победу казанцам принес гол Мирлинда Даку.

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Айрат Назипов