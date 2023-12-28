«Оливье» возглавил рейтинг надоевших и любимых новогодних блюд россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Салат «Оливье» оказался как самым любимым, так и самым надоевшим блюдом на новогоднем столе у жителей России. Таковы результаты исследования «Одноклассников» и Lady Mail.ru.

«Оливье» в качестве надоевшего новогоднего блюда назвали 16% опрошенных россиян. На втором месте крабовый салат — за него проголосовали 13% респондентов. Топ-3 замыкает селедка под шубой (7%).

В числе надоевших новогодних блюд оказались также курица с картошкой в духовке и бутерброды со шпротами. Их назвали по 6% опрошенных. Треть респондентов — 34% — заявили, что не устали есть новогодние блюда.

Как есть, так и готовить оливье надоело 14% респондентов. На втором месте селедка под шубой, за которую проголосовали 12% россиян. Каждый десятый не любит готовить и есть холодец.

Самым любимым новогодним блюдом «Оливье» называли 26% россиян. Следом идут селедка под шубой (19%), бутерброды с красной икрой (15%), холодец (8%), бутерброды с красной рыбой (8%), курица с картошкой в духовке (5%), мясо по-французски (5%), крабовый салат (4%), «Мимоза» (2%), бутерброды со шпротами (2%) и заливная рыба (2%).

Согласно другому исследованию, «Оливье» стал самым доступным для жителей Казани новогодним салатом. Продукты, необходимые для приготовления шести его порций, горожане могут купить в среднем за 399 рублей.



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Татьяна Демина