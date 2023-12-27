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В ХМАО тестируют экспериментальный вахтовый автобус КАМАЗа

19:19, 27.12.2023
В ХМАО тестируют экспериментальный вахтовый автобус КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ханты-Мансийском автономном округе начали тестировать вахтовый автобус КАМАЗ-6250. Транспорт, проходит проверку в Белоярском управлении аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Югорск», сообщает пресс-служба организации.

Изготовленный на челнинском предприятии транспорт рассчитан на перевозку 23 пассажиров. В автобусе установлены трехточечные ремни безопасности: система предупреждения водителя активируется в случае, если пассажир не пристегнулся. Кроме того, полноприводный автомобиль оснащен системой обнаружения утечек газа и тушения пожаров. Для удобства пассажиров установлен кондиционер и дополнительный отопитель.

Специалисты управления несколько месяцев будут вести подконтрольную эксплуатацию автобуса с участием представителей ПАО «КАМАЗ». После тест-драйва специалисты дадут оценку техническому средству для дальнейшей модернизации модели.

На прошлой неделе в Чебоксарах начали тестировать троллейбус челнинского КАМАЗа. Электротранспорт заряжается во время движения. Он может проехать автономно до 20 км и развивать скорость до 70 км/ч.

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Айрат Назипов
БизнесТранспорт Татарстан
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