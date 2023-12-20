В Чебоксарах начали тестировать троллейбус КАМАЗа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице соседней с Татарстаном Республики Чувашия — Чебоксарах — начали тестировать троллейбус челнинского КАМАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Троллейбус «КАМАЗ-65825» заряжается во время движения. Он может проехать автономно до 20 км и развивать скорость до 70 км/ч.

Ожидается, что в дальнейшем троллейбус будет курсировать по нескольким маршрутам в Чебоксарах.

В июне глава Чувашии Олег Николаев и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин договорились о проведении Дня предприятия в республике. В октябре компания передала региону низкопольный троллейбус для тестовой эксплуатации.

В 2024 году КАМАЗ планирует нарастить число выпускаемого пассажирского транспорта на 20% за счет запуска линейки троллейбусов. Серийное производство модели «КАМАЗ-65825» хотят запустить в первом квартале.



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Айрат Назипов