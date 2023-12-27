Казань в новогодние праздники хотят посетить 20% опрошенных россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Столица Татарстана вошла в рейтинг популярных направлений по России для путешествия в Новый год. Казань заняла шестое место — отдохнуть в городе хотят 20% опрошенных россиян, ссылается ТАСС на исследование сервисов «Работа.ру» и «Сберавто».

Лучшим городом для новогоднего путешествия россияне признали Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 46% респондентов, на 10% меньше голосов получила Москва. Еще 30% выбирают Великий Устюг, 27% — Карелию, по 24% — Сочи или Байкал.

Больше половины опрошенных жителей страны называют наличие большого количества достопримечательностей главным критерием при выборе направления для поездки на новогодние праздники. Еще респонденты обращают внимание на разнообразные развлечения, необычную природу, а также на вкусную еду.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Казань вошла в число популярных городов по бронированию отелей в январские выходные.

Доля бронирований на новогодние праздники внутри России составляет 95,35%, за границей — 4,69%. Наибольше популярностью пользуется жилье в Москве и Санкт-Петербурге (46,72%). Столица Татарстана вошла в пятерку лучших.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов