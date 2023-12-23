Казань вошла в число популярных городов по бронированию отелей в январские выходные

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подавляющее большинство россиян в зимние каникулы бронируют отели внутри страны. Такие данные получили в ходе исследования эксперты сервиса путешествий tutu.

Доля бронирований на новогодние праздники внутри России составляет 95,35%, за границей — 4,69%. Наибольше популярностью пользуется жилье в Москве и Санкт-Петербурге (46,72%). Также в топ востребованных городов вошли Казань, Сочи и Нижний Новгород. Кроме того, опрошенные готовятся встретить Новый год в Мурманске, Екатеринбурге, Калининграде, Туле и Пскове.

В Москве средний чек за одну ночь равен 5,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 4,7 тысячи, в Казани — 4,6 тысячи. В Сочи за ночь проживания придется заплатить 4,9 тысячи рублей, а в Нижнем Новгороде — 4,5 тысячи. За аналогичный период 2022 года средняя стоимость увеличилась на 18%, в Санкт-Петербурге — на 13%, в Сочи — на 10%.

realnoevremya.ru (архив)

Что касается заграничных направлений, россияне бронируют жилье в Беларуси — 58,89%, в Турции — 7,78%, в Абхазии — 6,6%, в Китае — 4,44%, в Эстонии — 3,33%. В среднем ночь проживания в отеле Беларуси стоит 6,2 тысячи рублей, Турции — 11,6 тысячи, Абхазии — 5,5 тысячи рублей, Китае — 15,6 тысячи рублей, а в Эстонии — 14 тысяч рублей.

Напомним, аналитики выяснили, полеты в какие города в новогодние выходные обойдутся россиянам дешевле всего. Самые выгодные направления для полетов из Москвы — это Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Архангельск. Слетать в них и вернуться можно за 9—17 тысяч рублей. Что касается зарубежных путешествий, дешевле всего будут стоить билеты в Минск (от 22 тысяч рублей), а также Баку, Ташкент, Бишкек, Стамбул и Абу-Даби (38—53 тысячи).

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Галия Гарифуллина