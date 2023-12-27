В России запретят продавать просроченные и украденные лекарства

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития России получили поручение разработать проект постановления, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Его дал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко, пишет РБК.

Сейчас вопрос обсуждается в федеральных органах исполнительной власти. Нормативный акт требуется разработать до 12 февраля 2024 года.

Нововведения позволят исключить техническую возможность продажи украденных из медучреждений лекарств. Представители Минздрава России уточнили, что реализация фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных препаратов уже запрещена. Но они готовы обсудить запрет продажи лекарств на основании информации, содержащейся в системе мониторинга.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В России уже действует подобный механизм. Его распространили на молочную, табачную и никотинсодержащую продукцию, а также воду, пиво и слабоалкогольные напитки. В результате эксперимента по всей стране продажи просроченной молочной продукции снизились более чем с 10 млн единиц на начало 2023 года до 3,1 млн по итогам ноября.

В мае Кабмин Татарстана опубликовал постановление, определяющее порядок закупок лекарств и медицинских изделий для нужд республики. Контракты будут заключаться с единственным поставщиком — государственным унитарным предприятием «Медицинская техника и фармация Татарстана».



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Айрат Назипов