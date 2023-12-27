Один из крупнейших промышленных муралов: девушки в национальных костюмах украсили резервуары этиленника НКНХ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На работу — 43 дня и 760 литров краски



На строящемся производстве ЭП-600 нижнекамского предприятия СИБУРа появился один из крупнейших в Татарстане промышленных арт-объектов. Муралы с изображением татарской и русской красавиц, олицетворяющих великие реки Волгу и Каму, украсили противопожарные резервуары. Масштабы картин впечатляющие, как и резервуары — каждая емкость равна объему четырех олимпийских бассейнов.



— Производство «Нижнекамскнефтехима» с каждым годом становится не только более современным, экологичным и безопасным, но и красивым. Изюминкой нашего комплекса ЭП-600 стали обычные резервуары для противопожарного запаса воды, которые благодаря команде художников превратились в настоящие произведения искусства. Новые муралы на ЭП-600 — самые масштабные арт-объекты в Татарстане. Вода в резервуаре символизирует подход СИБУРа к сохранению окружающей среды. Цель предприятия и всей компании — сохранять чистоту воды, а значит, позаботиться о главных водных артериях республики, — подчеркнул генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Как отметили на предприятии, Волгу символизирует русская девушка, Каму — татарка. Таким образом, в муралах соединились две культуры, два народа с богатым наследием, историей и общими чертами.



— Это третий по счету мурал на «Нижнекамскнефтехиме». Первые два расположены на производствах ГБК и СК. ЭП-600 — жемчужина нижнекамского предприятия СИБУРа. Это крупный инвестиционный проект, имеющий важное значение не только для Татарстана, но и всей страны. Символично, что новые муралы с изображением Волги и Камы мы разместили именно здесь, — отмечает начальник управления Корпоративные коммуникации и брендинг Ранис Халилов.



Над новыми арт-объектами трудилась команда профессиональных художников из Москвы и Йошкар-Олы. Как отмечает руководитель «Скимен студии» Сергей Шевелев, в концепцию оформления резервуаров заложен глубокий смысл — охрана водных ресурсов, бережное отношение к окружающей среде и любовь к родному краю.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Дизайнеры предлагали много разных концепций. Мы решили обыграть то, что эти резервуары предназначены для противопожарной воды. Так родилась идея изобразить Каму и Волгу. После чего в концепцию внесли изображения девушек. Это говорит о том, что завод может быть с женским лицом, здесь могут работать не только мужчины, — с улыбкой говорит художник.



Крутая точка притяжения



— Муралы вдохнули новую жизнь на строящемся производстве ЭП-600. Серые стены, железо стандартно, а девушки в национальных костюмах теперь будут поднимать нам настроение. Хотелось бы, чтобы таких арт-объектов было как можно больше на нашем предприятии, — отмечает Шамиль Мингабудинов, менеджер по наладке ПНР завода ЭП-600.



На открытии муралов присутствовали артисты ансамбля песни и танца «Нардуган». На импровизированной сцене они исполнили творческие номера. Художники отметили удивительное сходство между изображенными и настоящими красавицами.



Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим» предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Очень похоже! Изумительно! Такое ощущение, что наши картины ожили, — не скрывая восторга, сказал художник Сергей Шевелев. — Когда снежок выпадет, все кругом станет белым — это будет самая крутая точка притяжения. Шикарный арт-объект получился.



На предприятии уверены, что новый арт-объект станет визитной карточкой всего комплекса. Муралы придутся по душе как сотрудникам, так и гостям «Нижнекамскнефтехима».



Лилия Егорова