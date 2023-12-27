Среднемесячная температура января в Татарстане ожидается около нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане среднемесячная температура января 2024 года ожидается «около нормы». Об этом говорится в вероятностном прогнозе температурного режима в республике на отопительный период.



Норма среднемесячной температуры для второго зимнего месяца в Татарстане составляет -10,9 градуса. Для декабря, напомним, она оценивается в -8,9°С.



В пределах нормы среднемесячная температура в Татарстане ожидалась и в первом зимнем месяце. В начале декабря в республике зафиксировали резкое похолодание — в штормовом предупреждении прогнозировалось до -40 градусов. Среднесуточные температуры воздуха опустились ниже нормы на 9—28 градусов.



Напомним, в феврале 2024 года среднемесячная температура воздуха в Татарстане ожидается «выше нормы». Для этого месяца она составляет -10,7 градуса.

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Татьяна Демина