Предновогоднее чудо для маленьких пациентов ДРКБ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«С заботой о каждом ребенке» — так звучит миссия Детской республиканской клинической больницы. На длительном лечении после тяжелых травм, сложнейших операций, курсов химеотерапии и сегодня, в канун новогодних праздников, в больничных палатах остаются юные пациенты не только со всего Татарстана, но и из других регионов страны. Им особенно важно внимание взрослых и пусть маленькое, но настоящее чудо. И оно произошло: самый настоящий Дед Мороз вместе со Снегурочкой прошли по отделениям и палатам, поздравляя с Новым, 2024 годом, слушая песни и стихи и вручая сладкие подарки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Новый год наступает для всех детей: и здоровых, и болеющих. И все ждут от этого праздника чуда и загадывают желания. Пациенты, находящиеся в нашей клинике, ждут чуда немного сильнее, чем все остальные дети. Просто так получилось, что иногда этим ребятам очень нужно волшебство, чтобы выздороветь. А когда исполняются их желания, в их жизнь приходит радость, а значит, появляется больше сил, чтобы бороться с болезнью. Уже несколько лет при поддержке бизнеса республики мы исполняем пожелания и вручаем подарки нашим маленьким пациентам, — рассказала журналисту «Реального времени» заместитель главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (ДРКБ) Надежда Погуляй.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Безусловно, это очень приятно. Особенно сейчас — в предновогодние дни, когда наши детки скованы больничными стенами и у них нет возможности вне больничных стен получить подарок от Деда Мороза, увидеть его и Снегурочку, пофотографироваться. Когда я увидела глаза своего ребенка, я была тронута до слез. Всем всего хорошего в новом году, а главное — здоровья, — поделилась впечатлениями Анастасия Косый, мама 9-летнего Вани, который одним из первых и спел песню, и получил подарок.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме юных пациентов ДРКБ, подарочные наборы на Новый год, подготовленные при поддержке АО «ТАИФ», получили и воспитанники Казанской школы-интерната им. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Увидев искреннюю радость маленьких пациентов, вспомнил одну цитату: «Улыбка ребенка сердца согревает, и помни, чужих детей не бывает». Очень хотелось бы, чтобы и другие организации республики тоже активно поучаствовали в поддержке таких учреждений, — отметил руководитель пресс-центра компании Леонид Козловский.