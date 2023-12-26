В электричках Казани тестируют оплату проезда по геолокации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В казанских электричках начали тестировать новый способ оплаты. Пассажиры пригородных поездов смогут оплачивать проезд через мобильное приложение на смартфоне, используя геолокацию.

Эксперимент провели на линии между центральным железнодорожным вокзалом и казанским аэропортом, пишет ГТРК «Татарстан», ссылаясь на компанию «Содружество».

Группа пассажиров фокус-группы, которая состоит из добровольцев, участвуют в пилотном проекте по внедрению этой технологии приобретения билетов для железнодорожного транспорта.

Как ожидается, для того, чтобы воспользоваться таким способом оплаты в будущем, пассажирам будет достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение, через которое и будет покупаться билет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Создание такой системы оплаты проезда анонсировали еще осенью. Как сообщалось, в Казани планируют впервые в России внедрить систему умной оплаты, заменив бумажные билеты цифровыми. Умная оплата будет проходить через мобильное приложение по данным геолокации пассажира. Валидаторы не потребуются. Расчеты между пассажиром и перевозчиком в нем будут происходить на основе данных о перемещениях пользователя.

Осенью также велись разговоры о том, что в перспективе планируется внедрить такую систему в общественном транспорте Казани.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова