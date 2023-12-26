В Приволжском районе Казани продлили ограничение движения по ряду улиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани продлили ограничение движения на участках проспекта Победы и улиц Братьев Касимовых и Рихарда Зорге. Проезд будет закрыт до 28 мая, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Из-за реконструкции участка водовода до окончания работ будут закрыты следующие участки:

пр. Победы, напротив зданий №43, 45, 56;

пр. Победы, напротив здания №45, к. 1 в направлении движения в сторону ул. Рихарда Зорге;

ул. Братьев Касимовых, напротив зданий №38, 40а, 48, 56, 82 в направлении движения в сторону проспекта Победы;

ул. Братьев Касимовых, напротив зданий №35, 70, 80а в направлении движения в сторону ул. Рихарда Зорге;

ул. Рихарда Зорге, напротив здания №28 в направлении движения в сторону ул. Братьев Касимовых.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе в Казани продлили ограничение движения транспорта на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Участки откроют не раньше 28 февраля.

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Айрат Назипов